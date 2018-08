Verhandlungspartner sitzt im Nebenraum

Landwirte, Lohnunternehmer und andere üben ein, wie sie ihre Betriebe an das neue Düngerecht anpassen können

Rollentausch: Schweinemäster Gerd Wülpern und Agrarstudent Stephan Eckey (rechts) führen im Planspiel in Rotenburg einen fiktiven Milchviehbetrieb, der durch die neue Düngeverordnung vor großen Herausforderungen steht. Foto: Katharina Raupach

Von Georg Meyer



Cloppenburg. Wie ein Nährstoffkreislauf zwischen Veredelungs- und Ackerbauregionen aufgebaut und unterschiedliche Interessen mit dem neuen Düngerecht unter einen Hut gebracht werden können, spielen die Teilnehmer eines Planspiels in der BBS am Museumsdorf durch. 60 Landwirte, Lohnunternehmer und andere Interessierte können im Herbst mitmachen. Anmeldungen sind noch möglich.