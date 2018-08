Stromtrasse: Peter Altmaier setzt auf Dialog

Bundesminister zu Gast in Cloppenburg

Setzt auf Dialog: Bundesminster Peter Altmeier. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Auf einen fairen Dialog zwischen allen Beteiligten setzt Peter Altmaier bei der Planung der Stromtrasse von Conneforde über Cloppenburg nach Merzen. Dies machte der Bundesminister für Wirtschaft und Energie am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in der Stadthalle immer wieder deutlich. Auf konkrete Zusagen oder Einlassungen warteten die rund 140 Besucher dabei jedoch vergeblich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

