Bücherei findet kein Zuhause in der Kirche

Pfarrgemeinde verzichtet auf Umbau: Zu teuer, zu viele andere Vorhaben

Schön, aber wenig genutzt: Die St.-Augustinus-Kirche wird nicht zur Bücherei umgebaut. Foto: Kreke

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Zum Schluss fiel die Absage eindeutig aus: Einstimmig hat der Kirchenausschuss der St.- Andreas- Gemeinde den Umbau der St.-Augustinuskirche gekippt und den Umzug der katholischen Bücherei ins Kirchenschiff aufgegeben. Angesichts anderer dringender Bauprojekte und der hohen Kosten sei die Idee immer weiter in der Rangliste zurückgefallen, erklärte die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Immobilien, Monika Deeken, am Mittwochabend. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

