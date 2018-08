Über Extras wird nach dem Bau beraten

Mehrgenerationenpark bleibt vorerst ohne Dach und Minigolf

Der große Spielplatz läuft schon: Nach Angaben der Stadrt wird der zweite Bauasbchnitt bestens genutzt. Nun folgt der dritte Akt im Mehrgenerationenpark. Foto: Stadt Cloppenburg/Friederike Bockhorst

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Mehrgenerationenpark im Stadion wird zum Frühjahr 2019 wie geplant fertiggestellt, ehe über „Extras“ entschieden wird. Darauf hat sich der Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend verständigt. Eine von der SPD ins Spiel gebrachte Minigolf-Anlage und die Frage nach einem Schutzdach für Regentage verschob die Politik einmütig aus Zeit- und Kostengründen aufs nächste Jahr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

