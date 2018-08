Einfahrt zur Hagenstraße wird gesperrt

Ab Freitag wird die Einfahrt zur Hagenstraße am Pingel-Anton-Kreisel voll gesperrt. Foto: Kulgemeyer

Cloppenburg (hk). Die Ein- und Ausfahrt der Hagenstraße am Pingel-Anton-Kreisel wird ab Freitag für den Autoverkehr gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Wie berichtet, wird im Bereich zwischen dem Pingel-Anton-Platz und der Eisenbahnstraße beziehungsweise der Ladestraße der Regenwasserkanal erneuert. Die Arbeiten begannen auf dem Pingel-Anton-Platz und werden in der Hagenstraße fortgeführt.

