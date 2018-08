Fahrer lässt Motorrad nach Unfall zurück

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Sein Motorrad und seinen Helm hat ein unbekannter Fahrer nach einem Unfall am Montag gegen 22.25 Uhr auf der Straße Pingel Anton in Cloppenburg zurückgelassen und sich aus dem Staub gemacht. Das Motorrad der Marke Suzuki war nicht zugelassen, die Unfallursache ist nicht bekannt.



Die Polizei entdeckte das verschlossene Motorrad am Kreisverkehr und den Helm in der Nähe. Durch den Sturz wurde die Straße beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.



Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die Angeben zum Motorradfahrer machen könn. Eine Personengruppe hielt sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufmarktes auf. Hinweise an die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.

