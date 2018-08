Jugendtreff wird nun als Holzhaus durchgerechnet

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg (kre). Der offene Jugendtreff im Stadion wächst schon, noch ehe er gebaut ist: Statt des ursprünglich angedachten Provisoriums aus gebrauchten Containern für 70.000 Euro ist nun ein Holzhaus für über 200.000 Euro im Gespräch. Und selbst das scheint nicht mehr zu reichen, wenn man den warnenden Hinweisen im Sozialausschuss des Stadtrates folgt. Der Ausschuss stimmte am Dienstgabend dem Vorschlag der SPD zu, statt einer Containerlösung für rund 230000 Euro ein Gebäude in so genannter Holzrahmen-Bauweise durchzurechnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

