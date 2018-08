Staatsanwalt muss Anklage nachbessern

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Warteschleife: Eigentlich sollte das Verfahren wegen Betruges und Urkundenfälschung gegen einen Cloppenburger Rechtsanwalt und ehemaligen SPD-Fraktionschef alsbald eröffnet und der Prozess terminiert werden. Nun hat das Landgericht jedoch beschlossen, die Anklage der Oldenburger Staatsanwaltschaft gegen den Cloppenburger Juristen nicht anzunehmen. Sie wurde der Staatsanwaltschaft zwecks Nachbesserung zurückgesandt. Die bestehende Anklage soll in Teilen nicht konkret genug sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.