Junge Mexikaner lieben das Fahrradfahren

Jugendliche aus dem mittelamerikanischen Staat weilten für dreieinhalb Wochen in Cloppenburger Familien

Viva Mexiko in Cloppenburg: Die vier mexikanischen Schülerinnen und Schüler mit ihren Gastfamilien und Betreuern: Julio Pablo (Vierter von links) sowie Emilia Milá, Andrea Valdés und José Manuel Gonzáles (Sechste bis Achter von links). Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Ich kann hier mit dem Fahrrad zur Schule fahren, das ist total cool", schwärmt Emilia Milán. Die zwölfjährige Mexikanerin war als Austauschschülerin bei der Familie Bröring in Cloppenburg. Wie sie, waren 26 weitere Mädchen und Jungen aus Mexiko für fünf Wochen in Deutschland, vier von ihnen in Familien in Cloppenburg und Sevelten. Seit 50 Jahren organisiert Bruni Ponzelar den Austausch von Schülern der deutschen Schule und der Schweizer Schule in Mexiko-Stadt mit Norddeutschland.