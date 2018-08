Bühne der Stars: Berlin trifft Cloppenburg

Neue Theater-Saison mischt Kulturprogramm mit Größen aus der Hauptstadt und Laien von der Straße

Kraftvoll, schillernd: Die Tragödie um „Lulu“ von Frank Wedekind zeigt die Landesbühne nächtes Jahr in Cloppenburg. Foto: Matthias Fluhrer

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Kleinkunst-Stars auf der Bühne kennen Besucher meist aus dem TV, die Schauspieler im Bahnhof oft von der Straße: In der neuen Saison setzt das Theaterforum erneut auf eine Mischung aus national anerkannten Kabarettisten und lokalen Theatergruppen mit hohem Anspruch. Die Vielfalt der Veranstalter, die sich zur Gemeinschaft verbunden haben, könne eben „viele Interessen" des Publikums abdecken, meint Geschäftsführerin Christiane Hagemann.

