Enten verenden auf dem See im Galgenmoor

Blaualgen-Verdacht bisher unbestätigt

Treibgut: Tote Ente im Wasser. Es ist nicht die Einzige. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Agnes R. hat auf den Spaziergängen mit ihrem Hund um den Galgenmoorsee die Augen auf gehalten: Die Rennterin zählte vier tote Enten und eine verendete Nilgans. Das Auffällige: Die Tiere weisen, soweit sichtbar, keine äußeren Verletzungen auf. Der Verdacht: Die Wasservögel könnten an einer Blaualgenvergiftung eingegangen sein. Der Vorsitzende des Ortsvereins Galgenmoor reagierte überrascht. Von den toten Tieren erfuhr Ansgar Meyer erst am Montag durch den Anruf der MT.