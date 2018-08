Stadt will „Radweg Soeste“ weiterbauen

Bürgermeister Wiese: Zuschussantrag ist bewilligt

Flickenteppich: Der Radweg entlang der Soeste ist an vielen Stellen ausgebessert und notdürftig hergerichtet worden. Jetzt plant die Stadt ein Gesamtkonzept für die Soestenniederung vom Industriegebiet Emstekefeld bis nach Ambühren. Foto: her

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Ein Gesamtkonzept statt eines Flickenteppichs plant die Stadt Cloppenburg für den Radweg entlang der Soeste. Das teile Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese der SPD-Fraktion in der Antwort auf eine entsprechende Anfrage mit. Die Stadt habe einen Förderantrag auf Erstellung eines „naturräumlichen Entwicklungskonzeptes Soeste“ gestellt. Dieser sei inzwischen bewilligt und der Auftrag an ein externes Planungsbüro vergeben worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

