McCormick nimmt Bautz ins Schlepptau

Mähen wie zu Opas Zeiten: Der Oldtimerclub Altenoythe demonstrierte eindrucksvoll, wie mit den ersten landwirtschaftlichen Maschinen die Arbeit auf den Feldern einst deutlich erleichtert wurde.Foto: Pille

Von Martin Pille



Altenoythe. Sie dröhnen und lärmen, zuckeln mit zarten 15 PS über die Felder und haben mit den heutigen Erntemaschinen kaum noch etwas gemein: Die Oldtimer lockten viele Besucher an. „Wie früher in alten Zeiten“: In Altenoythe dröhnen und lärmen die Erntemaschinen über die Felder. Aber keine riesigen Mähdrescher vom Ausmaß eines Leopard 3-Panzers. Nein, der eher filigrane McCormick-Trecker von Leonard Cloppenburg aus dem Jahre 1957 mit ganzen 15 PS zuckelt, eine Bautz-Mähmaschine aus 1953 ohne jegliche Ablage im Schlepp, über das Roggenfeld. Optische und technische Glanzstücke aus jener Zeit, in der die deutsche Scholle meist noch unter den Hufen des Ackergauls bebte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

