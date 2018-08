Wasser stand Feind bis zum Hals

Spurensuche: Einen 1,65 Meter langen Eichenpfosten legten Maren Kaube, Heinz Fennen und Klaus Steinkamp (von links) in knapp zwei Metern Tiefe frei. Anhand der Jahresringe soll jetzt das Alter des Pfahles bestimmt werden. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Ein kleines Loch hat ein weiteres Stück Licht in die 550-jährige Geschichte der Stadt Cloppenburg gebracht. Jetzt ist das Loch wieder dicht und es sprudelt hier Wasser. Zufrieden blickten am Freitagmorgen die Archäologin Maren Kaube und ihre beiden ehrenamtlichen Helfer Klaus Steinkamp und Heinz Fennen auf die Arbeit der vergangenen drei Tage zurück. Seit Dienstag hatten sie in einem nur drei mal drei Meter großen Loch in der Fußgängerzone ein weiteres Stück Stadtgeschichte freigelegt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.