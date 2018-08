Tönjes: „Bleiben Sie unserer Heimat treu“

Lehrlinge freigesprochen: Nach alter Tradition wurden die jungen Männer und Frauen stehend von der Lehrzeit freigesprochen. Kreishandwerksmeister Günther Tönjes klopfte mit einem Hammer auf Holz. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Jede Info zum Aufstiegs-BAföG gab es für die frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen. Und das Land gibt jungen Handwerksmeistern auch einen Zuschuss. Das Werben um Fachpersonal stand auch im Mittelpunkt der Lehrlingsfreisprechung der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg am Samstag in der Stadthalle. In einem Festakt wurden insgesamt 200 Männer und Frauen aus 17 verschiedenen Berufen zum Abschluss ihrer Ausbildung freigesprochen und erhielten den Facharbeiterbrief. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

