1,55 Promille: Autofahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Symbolbild: dpa

Cloppenburg (mt). Gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen verursachte ein betrunkener 42-jähriger Cloppenburger erst einen Unfall und flüchtete dann zu Fuß. Der Mann war mit seinem Wagen auf der Straße Niedriger Weg in Richtung Höltinghauser Straße unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung Eisenbahnstraße/Speckenweg nach rechts von der Fahrbahn abkam und schließlich mit seinem Auto in einem Vorgarten landete. Zeugen meldeten der Polizei, dass sich der 42 Jahre alte Mann fußläufig vom Unfallort entfernt habe. Polizisten konnten den Fahrer wenig später in Höhe der Bether Straße stellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Dem Cloppenburger wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Fahrer ein. Der Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro.