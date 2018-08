Sommer sorgt für so viel Strom wie nie

Fotovoltaikanlagen profitieren von bis zu 15 Sonnenstunden täglich

Nur das Emsland ist besser: Im Kreis Cloppenburg wird überdurchscnittlich viel Solarstrom erzeugt. Grafik: EWE

Von Georg Meyer



Cloppenburg. Solarwirte dürfen frohlocken: Der Supersommer beschert ihnen Rekordzahlen. Die Einspeisemenge aus Fotovoltaikanlagen liegt in diesem Jahr deutlich über den Ergebnissen aus dem Vorjahr, teilt die EWE auf Nachfrage mit. So produzierten die Anlagen im gesamten Nordwesten im ersten Halbjahr bereits 7,5 Prozent mehr Strom als im Vorjahreszeitraum. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.08.2018 | Sportliche Räder für den Alltag bestimmt