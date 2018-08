Sportliche Räder für den Alltag bestimmt

Derby Cycle veranstaltet zurzeit 16. Hausmesse

Gut besucht: Händler aus der ganzen Welt kommen zur Hausmesse von Derby Cycle in Cloppenburg. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die neuesten Trends rund um das Fahrrad zeigt Derby Cycle zurzeit auf seiner Hausmesse „Ride On“. Zum 16. Mal kommen Händler aus der ganzen Welt in die Kreisstadt, um sich aktuellen Modelle zu sichten. Gestartet ist die Veranstaltung am vergangenen Mittwoch, gezeigt werden die Räder noch bis Montag.„Es ist für uns die wichtigste Messe im Jahr und es steckt viel Arbeit dahinter. Aber in so einem großen Team zusammen macht es auch Spaß“, erklärt Katharina Proske. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

