Konzert am 24. August im Kulturbahnhof

Die neue Band „Nimmer“: Pascal Tinnemeyer, Tobias Block, Daniel Pelz, Rico Oberschelp und Jonas Vallan (von links). Foto: Line Pengel

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Aus „Solid Tuesday“ wird „Nimmer“: Mit neuen Strukturen und einer personellen Umbesetzung gehen die jungen Musiker aus Cloppenburg einen neuen Weg. „Natürlich war es schwer, das aufzugeben. Wir hatten jetzt aber das Gefühl, etwas festgefahren zu sein. Außerdem wollten wir auf deutsch singen“, erzählt Sänger Rico Oberschelp. Nun also der Neuanfang, der am 24. August mit einem Konzert im Kulturbahnhof gefeiert wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.08.2018 | Vermisstensuche: Mann (83) unter Bett versteckt