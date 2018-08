Vermisstensuche: Mann (83) unter Bett versteckt

Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (her). Gut ausgegangen ist eine Vermisstensuche in Cloppenburg. Wie die Polizei mitteilt, hatten Angestellte eines Seniorenwohnparks an der Straße "Zum Stellwerk" in der Nacht zu Freitag einen 83-jährigen Bewohner als vermisst gemeldet.



Nach ersten Informationen hatte der Mann die Wohnunterkunft in unbekannte Richtung verlassen und war offensichtlich nur leicht bekleidet. Die Polizei suchte daraufhin zunächst das Wohnheim ab, die Beamten konnten den an Demenz erkrankten Mann jedoch nicht finden. Daher wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert, darunter die Feuerwehr, das technische Hilfswerk (THW) und eine Rettungshundestaffel. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der das Stadtgebiet weiträumig absuchte.



Die Suchmaßnahmen dauerten bis in die Morgenstunden an. Um 8.07 Uhr, wurde der Mann dann unverletzt gefunden, er hatte sich offensichtlich unter dem Bett eines Nebenzimmers versteckt.