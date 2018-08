Ferienpass beschert 1150 Kindern Freude

Über 80 Veranstaltungen wurden durchgeführt

Auf Erkundungstour: Auch die Cloppenburger Kläranlage konnten Kinder während der Ferienpass-Aktion besichtigen. Hier erfuhren sie, wie aus stinkendem Abwasser wieder sauberes Wasser wird. Foto: Morton Arnold

Cloppenburg (mt). Ein großer Erfolg war die Ferienpassaktion der Stadt Cloppenburg. Rund 1150 Jugendliche und Kinder haben an den verschiedensten Aktionen teilgenommen. Aus über 80 Veranstaltungen konnten sie auswählen und in ihrem Sommer keine Langeweile aufkommen lassen. Die Tagesfahrten in Freizeitparks wie dem Heidepark, dem Tigerjump Oberhausen oder Schloss Dankern gehörten zu den Highlights des Sommers. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

