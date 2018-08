Hitzewelle sorgt für Rekord im Soestebad

1630 Besucher wurden Dienstag gezählt

Sprung ins kühle Nass: Viele Schüler genossen den letzten Ferientag im Soestebad. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Sechs Wochen lang Sonne pur, besser geht es nicht“, sagt Kai Sudowe, Betriebsleiter des Cloppenburger Soestebades. Das hat sich auch in den Besucherzahlen des Bades niedergeschlagen: rund 120 Prozent mehr Badegäste als in den Sommerferien 2017 wurden in diesem Jahr gezählt. Der bislang heißeste Tag des Jahres war auch der Rekordtag im Soestebad. Am Dienstag suchten genau 1630 Gäste Abkühlung im Bad an der Hagenstraße. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.