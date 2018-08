Dr. Martin Feltes wird neuer pädagogischer Direktor an der katholischen Akademie

Neues Führungstrio mit Kuratorium: (von links) Vorsitzender des Kuratoriums, Prof. Dr. Franz Bölsker, geschäftsführender Direktor Willi Rolfes, künftiger pädagogische Direktor Dr. Martin Feltes, geistlicher Direktor Dr. Marc Röbel und die stellvertretende Kuratoriums-Vorsitzende Anita Gärtner. Foto: Höffmann

Von Julius Höffmann



Stapelfeld. „Ich möchte den besonderen Geist von Stapelfeld bewahren“, beschreibt Dr. Martin Feltes die neue Aufgabe als pädagogischer Direktor in der katholischen Akademie Stapelfeld. Er begegne der Herausforderung gleichermaßen mit großem Respekt und großer Freude. Sein Vorgänger Dr. Heinrich Dickerhoff hinterlasse nach einem jahrzehntelangen Wirken „prägende Fußspuren“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

08.08.2018 | 2,84 Promille: 22-Jähriger türmt nach Unfall