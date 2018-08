Brunnen legt historischen Graben frei

Bereits in gut einem Meter Tiefe wurde Archäologin fündig

Spurensuche: Klaus Steinkamp mit Metalldetektor und Maren Kaube suchen nach Spuren unserer Vorfahren. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Für Klaus Steinkamp stand es schon vorher fest: „Wenn es in die Tiefe geht, wird auch etwas gefunden“, sagte Cloppenburgs Hobbyarchäologe, als er vom Start der Baumaßnahmen für eine Brunnenanlage in der Fußgängerzone hörte (wir berichteten am Samstag). Am Dienstag war es so weit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.