„Der Körper sagt einfach, wann Schluss ist“

Dachdecker haben wie viele Handwerker zurzeit mit der Hitze zu kämpfen

Schweißbahn verlegen: Die erste Schicht kann verklebt werden, dann kommt ein Brenner zum Einsatz. Viele Handwerker wie Stefan Matzat haben zurzeit schweißtreibende Schichten zu absolvieren. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Vier Liter Flüssigkeit trinkt Stefan Matzat mindestens pro Arbeitstag, mehr passt nicht in seine Kühlbox. Der Dachdecker hat wie viele Handwerker zurzeit mit der Hitze zu kämpfen. Ein früherer Arbeitsbeginn um 5 Uhr war die Idee der Chefs, Feierabend war für Matzat schließlich um 12 Uhr. Es gebe auch Firmen, wo Mitarbeiter noch um 17 Uhr auf dem Dach stehen. „Ich habe da aber auch eine Verantwortung gegenüber dem Auszubildenden und mir selbst. Und irgendwann sagt der Körper auch einfach, wann Schluss ist", so der 33-Jährige.

