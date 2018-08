Bei „dreckige Mistmade“ sieht von Klitzing rot

Cloppenburger Linker greift Bundestagsabgeordneten an

„Die Verwendung von Nazi-Jargon durch Gleichstellung meiner Person mit einer,kleinen dreckigen Mistmade‘ fügt der Partei schweren Schaden zu", sagt Michael von Klitzing, Die Linke © Klitzing

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Der Cloppenburger Kreistagsabgeordnete der Linken, Michael von Klitzing, hat sich mit einem der Großen seiner Partei angelegt. Mehr noch: Von Klitzing hat den Parteiausschluss von Thomas Nord gefordert. Und der ist Bundestagsabgeordnete der Linken und Mitglied im Bundesvorstand der Partei. Hintergrund des Streites ist ein Facebook-Eintrag des Bundestagsabgeordneten, in dem er Michael von Klitzing als „Du kleine dreckige Mistmade“ bezeichnet hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

