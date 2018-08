Jugendtreff: SPD-Fraktion schlägt Holzhaus vor

Symbolfoto: Hermes

Cloppenburg (mt). Die SPD-Fraktion im Cloppenburger Stadtrat schlägt vor, den offenen Jugendtreff am Mehrgenerationenpark nicht in Containern unterzubringen. Statt dessen sollte ein Gebäude in Holzbauweise errichtet werden. Das würde nicht mehr kosten. Ein entsprechender Antrag sei bereits gestellt, teilt die Fraktion mit.