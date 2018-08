Alte Schönheit schlägt neue Massenware

Profi-Rennmaschinen der 70er beflügeln Sammler Wolfgang Hagemann

NIcht viel dran: Die Rennmaschine des italienischen Designers Rinaldo Giorgio. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Auf der Suche nach Handwerkskunst in filigraner Perfektion hat sich Wolfgang Hagemann anfangs gründlich verlaufen. Das Ideal, das sich der Design-Liebhaber vorgestellt hat, steht heute im verglasten Flur seinen Hauses. Die Rennmaschine des italienischen Designers Rinaldo Giorgio ist ein aus Edelstahl geformtes Meisterstück aus einer Sammlung von über 50 historischen Profi-Rennrädern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

