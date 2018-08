Museumsdorf bringt „Stein“ ins Rollen

Abbauarbeiten an der ehemaligen Discothek „Sonnenstein“ in Harpstedt haben am Montag begonnen

Ziegel um Ziegel: Die Handwerker des Museumsdorfes versuchen, so viel wie möglich zu erhalten. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Harpstedt/Cloppenburg. Die Dachziegel rutschen die Bahn herunter, zwei Handwerker des Museumsdorfs sortieren sie in Boxen. Die Rückbauarbeiten an der Disco Sonnenstein in Harpstedt haben am Montagvormittag begonnen. Wie berichtet, wird das Gebäude im Museumsdorf wieder aufgebaut. Bis Endes des Monats sollen die Ziegel abgedeckt und auch der Dachstuhl entfernt werden. Anschließend wird eine Spezialfirma aus Süddeutschland das Gebäude in acht Stücke zerteilen.