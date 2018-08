MT-Redakteur in der Krankenhausküche: Frühstück am Fließband, Salatteller und ein Platz an der Fritteuse

An der Pommesstation: Beim Schnitzeldonnerstag sind die frittierten Kartoffeln besonders gefragt. Foto: Höffmann

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Sind die nächsten Pommes schon fertig?“ Ich drehe mich um, sehe die Schlange vor der leeren Schale und rüttel an dem Korb in der Fritteuse. Erst nach und nach komme ich bei meinem Praktikum in der Küche des Krankenhauses hinterher, und dabei ist in den Sommerferien etwas weniger los. An diesem Tag geben wir allein in der Cafeteria rund 250 Essen heraus, zu Spitzenzeiten sind hier bis zu 450 Mahlzeiten pro Tag möglich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

