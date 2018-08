Bremer legt „doppelten Boden“ ins Bild

Leidenschaftlicher Erzähler: Phil Porter (30) erklärt Besuchern seiner Ausstellung „Garten Eden“ Spuren zu hintersinnigen Deutungen und zur persönlichen Seite seiner Modelle. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre) Was wie ein Gemälde wirkt, ist eine inszenierte Fotografie mit gemaltem Hintergrund und „doppeltem Boden“: Der Bremer Fotokünstler Phil Porter legt irritierende Fährten in seiner Ausstellung „Garten Eden“, den er als „Garten der Sinne“ anlegt. Seine außergewöhnlichen Arbeiten, die von der Volkshochschule für den Landkreis Cloppenburg im Cloppenburger Kultursommer präsentiert werden, sind noch bis zum 19. August in der Cloppenburger KunstHalle zu sehen. Eine Führung bietet der Bremer am 13. August um 10.30 Uhr allen interessierten Gästen an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

