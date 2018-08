Bau eines neuen Brunnens ist gestartet

Die Wasserspiele im Modell: So soll die Brunnenanlage in der Lange Straße vor dem LzO-Gebäude aussehen. © Stadt Cloppenburg

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Bauarbeiten für eine neue Brunnenanlage in der Fußgängerzone haben begonnen. Bis Ende des Jahres soll sie fertiggestellt sein. Zur Finanzierung der Wasserspiele trägt unter anderem eine private Spende im fünfstelligen Euro-Bereich bei.



Mit der Aufnahme der ersten Pflastersteine begannen am Donnerstag die Arbeiten. Auf einen genauen Fertigstellungs-Zeitpunkt wollte sich die Stadtverwaltung noch nicht festlegen. Das hänge unter anderem von noch ausstehenden Materiallieferungen ab.

