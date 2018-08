Den Frammes fliegen die Adler zu

Cloppenburgs Adlerkönig: Stephan Litschke mit einem der von ihm „erlegten“ Holzvögel. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Stephan Litschke sagt es wie Andrea Berg in ihrem Hit: „Ich würd‘ es wieder tun“, antwortete Cloppenburgs Schützenkönig auf die Frage, ob er noch einmal auf den Königsadler schießen würde. Seine Frau Kerstin Framme stimmt ihm zu: „Es war ein schönes und aufregendes Jahr, in dem wir viele neue Leute kennengelernt haben.“ Dass er nicht ohne Schützenuniform auskommt, wusste Litschke wohl schon, als er seine Kerstin heiratete. Denn der Name Framme steht für Schützen-Tradition. Im Schaufenster von Frammes Geschäft an der Mühlenstraße sind derzeit alle Adler ausgestellt und beschrieben, die dem Hause Framme „zugeflogen“ sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.