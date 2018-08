Stromtrasse: Altmaier will mit Bürgern reden

Foto: Stache/dpa

Cloppenburg (mt). Der Bundeswirtschaftsminister kommt: Peter Altmaier (CDU) will sich am Donnerstag, 16. August, mit den Cloppenburgern zu den Themen Stromnetzausbau und Energiewende austauschen. Zu dem Gespräch lädt der „Bürgerdialog Stromnetz“ ein.



Wie die Initiative am Freitag mitteilte, sei die Energiewende besonders in der Weser-Ems-Region sichtbar. Für den Transport der Windenergie müssen in der Region neue Stromleitungen, Konverter und Umspannwerke gebaut werden. „Die Bürger vor Ort haben dazu viele Fragen und Meinungen“, teilte die Initiative, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, mit.



In der Cloppenburger Stadthalle können sich die Teilnehmer, die sich vorher anmelden müssen, von 16.45 bis 19 Uhr, mit ihren Fragen und Meinungen an Peter Altmaier wenden. Aufgrund von begrenzten Teilnehmerplätzen wird um Voranmeldung per E-Mail gebeten unter:

veranstaltungen@buergerdialog-stromnetz.de.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

03.08.2018 | Zwangsarbeit: Nichte forscht nach Onkel