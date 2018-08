Fälschung fliegt in der Führerscheinstelle auf

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen Urkundenfälschung hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 42-Jährigen aus Nigeria zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte bei der Landkreis-Behörde versucht, seine nigerianische Fahrerlaubnis auf eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Was im Prinzip kein Problem darstellt, gestaltete sich im vorliegenden Fall aber mehr als schwierig. Denn die nigerianische Fahrerlaubnis war eine Totalfälschung. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

