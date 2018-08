Kinder und Senioren testen den neuen Park

Spielgeräte getestet: Bei der offiziellen Inbetriebnahme des zweiten Bauabschnitts des Mehrgenerationenparks im Stadion wurden die Spielgeräte von den Ferienkindern der Roten Schule getestet und von Erwachsenen in Augenschein genommen. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg Der Mehrgenerationen-Gedanke wurde am Donnerstag schon gelebt. Die Ferienkinder der Roten Schule trafen bei der offiziellen Einweihung des zweiten Bauabschnitts des Mehrgenerationenparks im Stadion auf eine Abordnung des Seniorenbüros und Vertreter des Stadtrates, der Verwaltung und der am Bau beteiligten Firmen. „So soll es sein“, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese, als er die Anlage offiziell freigab.



„Wir haben uns seinerzeit dafür entschieden, das Stadion nicht auszulagern, sondern mitten in der Stadt zu lassen und hier den Mehrgenerationenpark zu bauen“, erinnerte Wiese an die Anfänge. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

