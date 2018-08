Zwangsarbeit: Nichte forscht nach Onkel

Jung uniformiert: Calogero Fierino mit Anfang 20 als Soldat. Mit 24 Jahren starb er in Cloppenburg. Foto: Familie Charline Janaudy

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Ein Leben und eine Familiengeschichte endet in Cloppenburg mit einem lapidaren Eintrag im Kirchenbuch. Es ist der Toteneintrag Nr. 79 der Pfarrei St. Andreas im Jahr 1945 am 10. April: „durch Feindangriff verunglückt: O.T.-Mann Jienio Calogero, geb. 8.7.20. Eltern und Wohnort nicht bekannt.“ 73 Jahre nach dem Tod des italienischen Kriegsgefangenen sucht seine Nichte nach Zeitzeugen oder Unterlagen, die Aufschluss über die Umstände seines Todes geben.



Der Soldat hieß tatsächlich Calogero Fierino, berichtet seine Nichte in einem Brief an die Archivgruppe des Heimatvereins im Cloppenburger Rathaus.