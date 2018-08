Straßenbau: Verzicht auf Beiträge belastet alle

Stadt rechnet mit Grundsteuer-Erhöhung um ein Fünftel

Marode Ränder: Wo erneuert wird, zahlen die Grundeigentümer an der Straße mit. Die Umlegung der Kosten würde alle Bürger belasten, auch jene, die nicht von Bauten profitieren. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Verzicht auf sämtliche Straßenbau-Beiträge in Cloppenburg wäre im Haushalt der Stadt nur durch eine kräftige Erhöhung der Grundsteuern auszugleichen ­– auf Kosten der Hauseigentümer und letztlich zu Lasten auch der Mieter. Denn die fehlenden 852500 Euro pro Jahr könnten auf Mietwohnungen verteilt werden. Das lässt sich aus einer Antwort des Bürgermeisters auf eine Anfrage der UWG/FDP-Fraktion entnehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

02.08.2018 | Streife zwischen Strand und Promenade