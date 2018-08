„Pink“ bereitet wieder Hohenflüge

Besonderer Anstrich: Mit viel Mühe wurde den „Pinks“ ein heiteres Erscheinungsbild verpasst. Foto: hw

Staatsforsten (hw). Am kommenden Samstag und Sonntag macht auf dem kleinen Sportflugplatz in Staatsforsten auf Einladung der Fallschirmsportgruppe (FSG) Wildeshausen wieder eines der großen und bunt lackierten „Pink-Flugzeuge“ Station. Die besonders leistungsstarken Maschinen mit ihren zweimal 900 PS sind in der Lage, die Springer in nicht einmal einer Viertelstunde auf eine Absprunghöhe von 4500 Meter zu bugsieren. Im Zusammenhang mit dem „Pink-Wochenende“ organisiert die Fallschirmsportgruppe Wildeshausen für die Hilfsorganisation Freifallhelden-Glücksfall für Kinder eine Tombola mit vielen Preisen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

