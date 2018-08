Wirte servieren Fisch und Shantys

Laden zum Hafenfest am kommenden Samstag ein: Von links: Kadri Bytyci (Terra de Vino), Klaus und Yvonne Fleming (Restaurant Fleming), Yasemin Tonguz (Grand Verace), Bernd Höne (Restaurant Margaux) und Markus Aquistapace (Bernay‘s). Foto: Jutta Wilde

Cloppenburg (hk). Schiffe auf der Soeste gibt es nur im hohen Norden unseres Landkreises. Eine Ausnahme bildet da allerdings das Cloppenburger Hafenfest, bei dem auch schon mal ein Segelboot zu Wasser gelassen wird. Am kommenden Samstag, 4. August, ist es wieder so weit: Beim 8. Cloppenburger Hafenfest geben fünf gastronomische Betriebe dem Bereich rund um den Bernay-Platz an der Mühlenstraße ein maritimes Flair. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

