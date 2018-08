Streife zwischen Strand und Promenade

Cloppenburger Polizist Andreas Bonk als vierwöchige Aushilfe auf Baltrum

Auf Baltrum: Andreas Bonk. Foto: Bettenstaedt

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Nur eine Zelle, ein Dienstrad und die Wohnung in der Polizeistation: Andreas Bonk hat vier Wochen seinen Dienst auf der Insel Baltrum absolviert. 2010 war er schon einmal dienstlich auf Juist. Für die Hauptsaison in den Monaten von März bis Oktober sucht die Direktion Beamte, die die Einzelposten auf den Inseln jeweils für vier Wochen zu unterstützen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.