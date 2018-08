Stadt zapft „im Notfall“ die Hydranten an

Wasser marsch: Während die Bürger auf das Bewässern ihrer Gärten verzichten sollen, zapft die Stadt wie hier am Pingel-Anton-Kreisel das Trinkwasser an. Das verärgert einige Bürger. Foto: Bänsch

Cloppenburg. Die Bürger sollen Wasser sparen. Das ist der Appell des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV). Der Grund ist die anhaltende Trockenheit, der Wasserverbrauch erreicht Rekordwerte (wir berichteten).



Während die Bürger nun die Bewässerung ihrer Gärten einschränken sollen, werden Grünanlagen der Kreisverkehre am Pingel-Anton und Stadion mit Wasser aus einem Hydranten bewässert – und die sind an das Trinkwassersystem angeschlossen. Dieser Anblick verärgert so manchen Cloppenburger:

„Ein tolles Vorbild“ meinte Jörg Nienaber auf unserer Facebookseite, als die MT dort den Aufruf zum Wassersparen veröffentlicht hat. Stadtsprecherin Friederike Bockhorst versucht die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Sie bestätigt, dass aus den Hydranten Trinkwassser zum Bewässern genutzt wird. „Aber auch nur im äußersten Notfall und im eingeschränkten Maße, um Schaden an den Pflanzen abzuwenden“, versichert sie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

