„Das ist keine Werbung für die Fahrradstadt“

Radelnde Rentner testen Radwege

Stolperfallen für Radfahrer: Der Radweg von der Stalfördener Straßen bis zum Ambührener See ist voller tiefer Löcher. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese betont immer wieder, dass Cloppenburg noch keine Fahrradstadt ist, „aber wir sind auf dem Weg dorthin". Das sehen Gerd und Mechthilde Meyer ganz anders: „Wir sind noch meilenweit davon entfernt", ärgern sie sich über den schlechten Zustand vieler Radwege in Cloppenburg. Das Rentnerehepaar aus dem Galgenmoorgebiet ist viel mit dem Fahrrad unterwegs.