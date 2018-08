Minigolf-Anlage als Magnet für Familien

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Als Highlight des Mehrgenerationenparks im Stadion möchte die SPD-Stadtratsfraktion dort eine Minigolf-Anlage installieren. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion an den Stadtrat gestellt. „Eine Minigolfanlage kann Alt und Jung begeistern. Kaum eine Sportart ist so verbindend zwischen den Generationen wie Minigolfsport“, heißt es in der Mitteilung der SPD. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

