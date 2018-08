Sechs „Kaffeefahrer“ beschuldigt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (kre). Im Fall eines Cloppenburger Reise-Verkaufsunternehmens aus der „Kaffeefahrer“-Branche ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen sechs Beschuldigte wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betruges. Das hat die Oldenburger Justizbehörde am Dienstag offiziell bestätigt.



Wie die MT bereits exklusiv in der Montagsausgabe berichtet hat, ist am vergangenen Freitag die Firmenzentrale des Unternehmens im Industriegebiet Emstekerfeld von einem Großaufgebot der Polizei durchsucht worden. Zeitgleich durchkämmten Beamte auch Firmen- und Privaträume in Cappeln, Garrel und Westerstede.