Von Not und Tod erzählt ein rauer Charme

Auf dem schmalen Grat von Ernst und Humor: Pago Balke zitiert aus Familienbriefen und dem Werk von Wilhelm Busch. Seine Führungen bietet der Bremer seit vier Jahren im Museumsdorf an. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Eine neue Hüfte ist sicherlich „kein Zuckerschlecken“, aber ist das schon Leid? Hoch vom Dampfpflug aus, den er offenbar ohne Gelenkschmerz erklimmt, zieht Pago Balke einen Vergleich zu Mozarts Zahnschmerzen. Dessen schönsten und traurigsten Melodien seien „unter Einwirkung von Karies entstanden“ – ohne Aussicht auf wirksame Schmerzmittel oder einen fähigen Zahnarzt. Früher war eben alles schlechter, aber es ging den Leuten nicht besser.



Von einer schlichten „Zufriedenheitspredigt“ hält sich der Schauspieler und Musiker aus Bremen dennoch fern, wenn er die wahren Geschichten über Not und Elend der Menschen auf dem Lande, ihren Witz und ihre Gewitztheit mit rauem Charme erzählt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.



Die nächsten satirisch-musikalischen Führungen (Dauer zwei Stunden) bietet das Museumsdorf am 12. August und 9. September für 17 Euro an.