Kinder waren die „Stars in der Manege“

Geschafft: Strahlende Akteure nach ihrem großen Auftritt am Samstag im voll besetzten Zirkuszelt. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Sie balancierten auf einem Seil oder einer großen Kugel, jonglierten mit Keulen und Bällen oder zauberten Blumen aus einem Hut. Bei der Vorstellung des Mitmachzirkus „Buratino“ am Samstag kam keine Langeweile auf. Rund 80 Cloppenburger Kinder hatten in der vergangenen Woche mit den Profis des Zirkus geübt, um jetzt Eltern, Großeltern und Geschwistern zu zeigen, was sie gelernt hatten.



Das Zirkuszelt vor der Roten Schule war gerammelt voll, als die Mädchen und Jungen am Samstag ihren großen Auftritt hatten. Zuvor hatten sie vier Tage mit den Akteuren des Zirkus geprobt.

