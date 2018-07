Hitze bringt Musiker mächtig ins Schwitzen

Musik kennt keine Altersgrenzen: Aus ganz Deutschland waren Musiker und Musikerinnen aller Altersschichten zum dreitägigen Klezmer-Workshop nach Stapelfeld gekommen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Stapelfeld. Als der Fotograf kam, ließ die Gitarristin das Handtuch schnell verschwinden, ansonsten wischte sie ihre Hände und die Saiten der Gitarre immer mal wieder ab. Obwohl die Räume der Katholischen Akademie in Stapelfeld klimatisiert sind, war der Sommer-Workshop mit der Gruppe „Yxalag“ am Wochenende eine Schweiß treibende Angelegenheit.



25 Musiker aus ganz Deutschland waren angereist, um mit der siebenköpfigen Band aus Lübeck ein Wochenende lang Klezmer-Musik zu üben und spielen.