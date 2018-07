Pius-Stift: Schröer gibt Führung in Etappen ab

Führungswechsel im Pius-Stift: Hermann Schröer (rechts) gibt die Leitung Schritt für Schritt an Matthias Hermeling (Zweiter von rechts) ab. Der Stiftungsrat mit Bernd Dorissen und Edmund Sassen (von links im Bild) stellte den Nachfolger gestern vor. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das Cloppenburger St.-Pius-Stift leitet einen gleitenden Übergang in der Führung ein. Hermann Schröer (64) übergibt am 1. Oktober die Verantwortung als Stiftungsvorstand an den aus Friesoythe stammenden Matthias Hermeling (48). In einer Einarbeitungsphase teilen sich die beiden Geschäftsführer bis zum März nächsten Jahres die Aufgaben der Altenpflege. Das haben der Stiftungsrat und der Vorstand gestern in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.



Der neue Verwaltungsdirektor, der zurzeit noch die Seniorenresidenz „Waldschlösschen“ in Stenum (Landkreis Oldenburg) leitet, übernimmt zunächst die Führung der beiden gemeinnützigen Gesellschaften für das Servicehaus in Cloppenburg und das Seniorenstift St. Franziskus in Molbergen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

