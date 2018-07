Tritte und Schläge: Angeklagter muss in Haft

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 34-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Gefängnisstrafe von siebzehn Monaten verurteilt. Ein mitangeklagter polnischer Landsmann des Angeklagten dagegen kam noch mit acht Monaten Haft auf Bewährung davon. Gemeinsam hatten die beiden Angeklagten im Oktober vorigen Jahres auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes einen anderen Landsmann zu Boden geschlagen und mehrmals in das Gesicht des Opfer getreten. Wegen früherer Urteile muss der 34-Jährige nun dreieinhalb Jahre absitzen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

